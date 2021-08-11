السودان وإثيوبيا.. انتهى

2021/08/11 | 12:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم الهدوء النسبي الذي أعقب أزمة الملء الثاني لسد النهضة، عادت العلاقات السودانية الإثيوبية للتدهور مجددا على خلفية سيطرة السودان على أراضِ متنازع عليها بين البلدين.

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