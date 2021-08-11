"ذكريات طفولتنا اختفت ولم يبق شيء".. اليونانيون يصفون الدمار الذي خلفته الحرائق

2021/08/11 | 13:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه اليونان "كارثة طبيعية ذات أبعاد غير مسبوقة"، بحسب رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس.أُجبر الناس في عشرات القرى على الإخلاء، فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق.

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