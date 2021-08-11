بالفيديو.. هذا ما قاله الكاظمي من داخل منزل مدير بلدية كربلاء

2021/08/11 | 13:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، القبض على قاتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم، مؤكدا ان الحادثة لن تمر مرور الكرام.

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 آب 2021)، ان "الكاظمي زار اليوم، عائلة الشهيد المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة"، مقدما "التعزية لعائلة الشهيد".

واضاف البيان، ان "الكاظمي شدد على انه سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام"، مؤكدا أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأننا نبحث عن القصاص والعدل لكل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

واوضح، ان "الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصا على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه"، متعهدا بان "السلطات ستكون أكثر شدة مع المتجاوزين".

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