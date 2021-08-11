بعد طهران.. وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني في إسلام أباد

2021/08/11 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادألتقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام آباد.وبحث الوزيران بحسب بيان للخارجية العراقية وصل “النور نيوز” نسخة منه “سُبُل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك”.وكانت الخارجية قد أعلنت أمس ان زيارة حسين لباكستان تلبية لدعوة رسمية وتستغرق عدة أيام.

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وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني في إسلام أباد أولاً على النور نيوز.

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