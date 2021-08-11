2021/08/11 | 13:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، سبل القضاء على البطالة وتخفيف العبء عن الموازنات المقبلة، فيما أوصت بإعادة النظر في الرواتب.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، بحسب الوكالة الرسمية، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية توصي بإعادة النظر في الرواتب المركز الخبري الوطني.

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