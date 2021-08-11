المناطق المحررة تضع 5 شروط للموافقة على عدم تأجيل الانتخابات المقبلة في العراق - عاجل

2021/08/11 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب انتصار الجبوري، اليوم الاربعاء، بان المناطق المحررة لا ترغب بتأجيل الانتخابات النيابية المبكرة في تشرين الاول.

وقالت الجبوري في حديث لـ (بغداد اليوم)، اننا "كنواب عن المناطق المحررة لا ترغب بتأجيل الانتخابات المقررة اجراءها في تشرين الاول القادم على شرط توفير 5 نقاط رئيسية لضمان نزاهتها وشفافيتها تبدأ بتوفير الامن الانتخابي للمرشح والناخب لضمان عدم تأثير السلاح المنلفت بالإضافة الى معالجة ملف المال السياسي واستغلال دوائر الدولة".

واضافت، ان "الوضع الاقتصادي في المناطق المحررة متدهور ونسب الفقر حادة جدا لذا يجري استغلال الامر من قبل بعض القوى بالإضافة الى الادعاء بوجود تعيينات واعطاء وعود كاذبة".

واشارت الى انه "لا بديل عن الانتخابات ونأمل ان لا تمارس اي ضغوط على الناخبين وان يعطوا الحرية في اختيار ممثليهم في الدور النيابية القادمة لتكون بوابة لحل الازمات وتشريع القوانين التي تخدم كل الشرائح دون استثناء".

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