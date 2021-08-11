تطور جديد في حالة ياسمين عبد العزيز الصحية

2021/08/11 | 13:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

شهدت الحالة الصحية للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز تطورات جديدة، حيث بدأت رحلة علاج خارجية.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الفنانة وصلت إلى المطار بسيارة إسعاف مجهزة من إحدى المستشفيات الخاصة، وسمح للسيارة بدخول بوابة صالة 4 المعنية بالطيران الخاص، لنقلها على طائرة إسعاف خاصة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في تموز الماضي.

وأضافت أنه "تم نقلها بصحبة مرافقة للطائرة تحت إشراف إسعاف المطار"، مشيرة إلى أن "حالة ياسمين الصحية كانت مستقرة أثناء نقلها إلى الطائرة".

وكانت ياسمين عبدالعزيز دخلت المستشفى قبل شهر لإجراء عملية "تكيس المبايض"، خصوصاً أنها كانت تعانى من وجود أكياس دهنية على المبيضين لكن تسببت في مشاكل صحية لها مثل زيادة عدد ضربات النبض ونقص الأكسجين في الدم.

فقضت 10 أيام داخل غرفة العناية المركزة ليتم نقلها بعد ذلك إلى غرفة عادية بالمستشفى حتى بدأت تستقر حالتها وغادرت المستشفى صباح 6 اب.

وفي 17 تموز، طلب زوج ياسمين الفنان أحمد العوضي، من الجمهور الدعاء لزوجته ياسمين عبدالعزيز، موضحاً أنها في غرفة العمليات تجري جراحة لم يكشف عن تفاصيلها.

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