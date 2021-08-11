حزب الدعوة الإسلامية يستنكر جريمة الاعتداء على مدير بلدية كربلاء ويطالب بتطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبيها

2021/08/11 | 13:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أستنكر حزب الدعوة الإسلامية جريمة الاعتداء الاثم التي تعرض له مدير بلدية كربلاء عبير سليم الخفاجي وهو يمارس واجبه في خدمة ابناء كربلاء المقدسة وذهب شهيداً من جرائها.وقال في بيان " ان هذه الجريمة المروعة تؤكد ضياع هيبة الدولة والاستخفاف بالقانون.واكد حزب الدعوة الاسلامية على خطورة هذه الجرائم والتصدي لها، ويطالب بتطبيق أشد العقوبات بحق مرتكبيها./انتهى9

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