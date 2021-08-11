كوجر: انطباع جيد وانسجام عالٍ بمعسكر الأسوُد في إسبانيا

2021/08/11 | 13:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد رئيس وفد المنتخب الوطني بكرة القدم احمد كوجر، أن المدرب الهولندي ديك ادفوكات أخذ انطباعاً جيداً عن اللاعبين وهناك تزايد وأضح في الانسجام بين المدرب واللاعبين داخل معسكر إسبانيا .وقال كوجر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" انطباع المدرب عن اللاعبين جيد وهناك تزايد واضح في الانسجام بين المدرب واللاعبين داخل المعسكر مع كل وحدة تدريبية "، مبيناً أن " المدرب يعمل باحترافية عالية ولديه معرفة بجميع اللاعبين الموجودين بالاضافة الى ما يقدمه الجهاز الفني المساعد من معلومات عن طبيعة المنتخب".واضاف كوجر، أن" ادفوكات أكد تمارين الاستشفاء ورفع الجانب اللياقي لدى اللاعبين بشكل مكثف بسبب قصر فترة الإعداد التي تسبق المباراة الأولى في التصفيات"، لافتاً الى أن " القائمة ستشهد استدعاء بعض الاسماء الجديدة في وقت لاحق لاكمال الفريق قبل مباراة كوريا".وتابع كوجر أن " التشكيلة لم تشهد استبعاد اي لاعب من قبل الجهاز الفني واجواء المعسكر مثالية والجميع يعمل على قدم وساق للوصول الى الجاهزية المطلوبة قبل الدخول في غمار المرحلة الحاسمة"، مشيراً الى أن" الوفد يعمل على توفير مباراتين وديتين خلال اليومين المقبلين مع فرق اسبانية للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق من قبل الجهاز الفني ".

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