2021/08/11 | 13:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، ضبط حاويتين معدتين للتهريب في أم قصر الجنوبي.وذكر بيان للهيئة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “هيئة المنافذ الحدودية تمكنت من خلال تنسيق العمل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معدة للتهريب..



ضبط مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك البشري بالبصرة المركز الخبري الوطني.

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