شرطة البصرة تلقي القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما كمية كبيرة

2021/08/11 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت شرطة محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على تاجري مخدرات، ضبطت بحوزتها مواد مخدرة بكميات كبيرة.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ألقت القبض على متهمين اثنين من متاجري المخدرات وضبط بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة”.وأشار الى “اتخاذ …

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