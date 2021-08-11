2021/08/11 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وكالة شؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بسرقة 31 مليون دينار وآخرين بالاتجار بالبشر في العاصمة بغداد.وذكرت الوكالة في بيان مقتضب وصل “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم القبض على متهم بسرقة 31 مليون دينار وأثنين آخرين بالاتجار بالبشر بكمين محكم في العاصمة”.

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على متهم بسرقة 31 مليون دينار وآخرين بالاتجار بالبشر أولاً على النور نيوز.

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