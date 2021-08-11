الصحة عن تفتح باب التقديم للدراسة على قناة المتميزين

2021/08/11 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم للدراسة على قناة المتميزين للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢، فيما حددت ضوابط التقديم.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “تعلن فتح باب التقديم للدراسة على قناة المتميزين للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ والخاص بخريجي المعاهد الراغبين بالحصول على شهادة البكالوريوس وكذلك الراغبين في …

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