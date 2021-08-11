بعثة امريكية للتنقيب عن الاثار تصل الناصرية

2021/08/11 | 13:26 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قاركشف مدير مفتشية اثار ذي قار عن وصول كوادرا من البعثة الامريكية لجامعة بنسلفانيا الى المحافظة لاستكمال الاجراءات الادارية الخاصة بباقي البعثة التنقيبية .وذكر مدير مفتشية اثار ذي قار عامر عبد الرزاق، ان “ممثلين عن البعثة الامريكية لجامعة بنسلفانيا وصلت الى المحافظة لاكمال الاجراءات الخاصة بوصول كامل البعثة التي من المؤمل ان …

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