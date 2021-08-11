توقيف بريطاني في ألمانيا بشبهة التجسس لحساب روسيا

2021/08/11 | 13:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن القضاء الألماني الأربعاء توقيف مواطن بريطاني موظف في سفارة المملكة المتحدة في برلين، بشبهة التجسس لحساب روسيا.

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