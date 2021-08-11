خطة الرئيس . - فريد العليبي

2021/08/11 | 13:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فريد_العليبي في السياسة هناك الخطة و البرنامج ، واذا كانت الخطة تتعلق بظرف محدد وتجيب عن الأسئلة الخاصة بالتكتيك فإن البرنــامج يــمتد على مدى مرحلة بأكملها ، ويهم رئيسيا ما هو استراتيجي.



ومن هنا فإن الخطة تندرج ضمن البرنامج فعلاقتها به هي علاقة الخاص بالعام ، الجزئي بالكلي، انها خطوات يساعد تنفيذها على الاقتراب شيئا فشيئا من الهدف المطلوب .وسواء تعلق الامر بالخطة أو البرنامج فإن ضبطهما يتطلب فكرا ......





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