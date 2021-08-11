وفاة عامل في مولدة أهلية صعقاً بالكهرباء

2021/08/11 | 13:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تعرض عامل في مولدة أهلية، الأربعاء، إلى صعقة كهربائية أدت إلى وفاته في العاصمة بغداد.

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وقال مصدر في مستشفى الكندي لـ"ناس"، (11 آب 2021)، إن "شابا يبلغ من العمر 25 عاما تعرض لصعقة كهربائية داخل المولدة التي يعمل بها في منطقة شارع فلسطين".

وأضاف أن "الصعقة أدت إلى وفاته في الحال وتم نقل الجثة إلى مستشفى الكندي".

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