إليك بعض الممارسات الجسدية الشائعة للتدرب على اليقظة الذهنية

2021/08/11 | 13:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما تستصعب أحيانًا أن تبقى متنبهًا إلى ما يحدث حولك في اللحظة الراهنة، دون أن يشغل تفكيرك أمرًا آخرًا.ولكن هناك بعض الممارسات الجسدية الشائعة التي ستساعدك التدرب على اليقظة الذهنية.

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