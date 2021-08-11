رئيس وزراء الجزائر: الحرائق نتيجة فعل إجرامي

2021/08/11 | 13:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليكشف رئيس وزراء الجزائر أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، أن التحريات الأولية أثبتت أن حرائق الغابات التي تشهدها البلاد ناتجة عن “فعل إجرامي”.وقال ابن عبد الرحمن إنه بالرغم من الظروف الطبيعية الحالية التي تساعد على انتشار مثل هذه الحرائق، إلا أن الأيادي الإجرامية ليست بعيدة عنها.وقال إن التحليلات الأولية على مستوى منطقة …

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