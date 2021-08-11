بالوثيقة.. لجنة نيابية تحدد موعد إستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي

2021/08/11 | 13:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت لجنة الصحة والبيئة النيابية، إستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي يوم 22 من الشهر الجاري لمناقشة تعيينات الملاكات الساندة (العلوميين).

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لجنة نيابية تحدد موعد إستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي أولاً على النور نيوز.

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