النجار تكشف عن إجراءات للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية

2021/08/11 | 13:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني كشفت هيئة الاسثمار الوطنية، اليوم الأربعاء، عن مشاريعها لتخفيف الزخم السكاني عن بغداد، فيما أشارت إلى إجراءاتها للحد من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.وقالت رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سهى النجار، […]

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