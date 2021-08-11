لاول مرة .. كوادر ديالى الخدمية تتعرض لاعتداء باطلاق ناري - عاجل

2021/08/11 | 13:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن الكوادر الخدمية في محافظة ديالى تعرضت لاعتداء باطلاق ناري يعد الأول من نوعه في المحافظة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم)، انه "وأول مرة تعرضت كوادر بلدية ديالى الخدمية لاعتداء باطلاق ناري خلال تأدية الواجب".

وأضاف ان "الاعتداء وقع ضمن منطقة اركوازي في ديالى حيث ان احد أهالي المنطقة فتح النيران تجاه الكوادر الخدمية المتمثلة بشعبة التجاوزات "، مبينا انه "سوف تتخذ البلدية كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدي".

واشار الى ان "الاعتداء لم تفسر عنه اي اصابات بين صفوف الكوادر او المواطنين".

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