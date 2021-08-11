استشهاد 5 عناصر من قيادة عمليات صلاح الدين خلال تفكيك كدس عتاد شمال صلاح الدين

2021/08/11 | 13:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن مصدر امني عن استشهاد 5 عناصر من قيادة عمليات صلاح الدين خلال تفكيك كدس عتاد يحتوي على عبوات ناسفة وصواريخ وقنابر هاون باطراف قضاء بيجي شمال صلاح الدين"./انتهى9

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