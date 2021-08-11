اتهامات قطرية للإمارات بإنشاء قاعدة اسرائيلية على الحدود

2021/08/11 | 13:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الهيل ابوظبي بلعب دور مشبوه في المنطقة ابرزها تجنيس 7 الف يهودي لشراء عقارات في مكة.

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