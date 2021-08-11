2021/08/11 | 15:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

كشف الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي، عزم وزارته مفاتحة كل من قطر وتركيا والجزائر وأذربيجان للحصول على الغاز لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، بعد تذبذب الكميات المستوردة من إيران خلال السنوات الماضية.

وقال العبادي، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق تعمل بـ5 أنواع من الوقود.

وأضاف أن التوجه العام لوزارتي الكهرباء والنفط ومجلس الطاقة الوزاري هو عدم الاعتماد على مصدر غاز أحادي لضمان تدفق إمدادات الغاز باتجاه العراق وعدم وجود تذبذب بالإمدادات.

وأوضح أن وزارة الكهرباء "تقف على مسافة واحدة من الشركات المتخصصة بتوريد الغاز إلى العراق، ولا يوجد تحفظ تجاه أي شركة شريطة أن تتناسب مع الأسعار والمواصفات المطلوبة".

وأضاف العبادي أن مجلس الطاقة الوزاري ووزارة الكهرباء يسعيان إلى إنجاز مشاريع خطوط الربط الكهربائي مع كل من دول الخليج والأردن ومصر وتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية لحل أزمة إنتاج الطاقة الكهربائية في البلاد.

وكانت إيران قد خفضت أمس الثلاثاء كميات تزويد العراق بالغاز لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء في وسط وجنوبي البلاد مما تسبب بفقدان 2500 ميغاوات من إجمالي الطاقة المنتجة والمستوردة في البلاد التي تتجاوز 20 ألف ميغاوات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتجه نحو قطر ودول أخرى لاستيراد الغاز) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتجه نحو قطر ودول أخرى لاستيراد الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).