دراسة تقدر فقدان 1.5 مليون طفل آباءهم أو أجدادهم بسبب جائحة كورونا

2021/08/11 | 15:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن أكثر من مليون طفل حول العالم فقدوا أحد والديهم بسبب فيروس كورونا، وفقد ما مجموعه 1.5 مليون إما أحد الوالدين، أو إحدى الأجداد الذين ساعدوا في رعايتهم، أو أي قريب آخر مسؤول عن رعايتهم.

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