ببيان رسمي.. الاعلان عن اعتقال مسؤول عراقي كبير متلبسا بالرشوة

2021/08/11 | 15:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، من ضبط مسؤول كبير في دائرة عقارات الدولة في محافظة صلاح الدين متلبسا بالرشوة بالجرم المشهود.

وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 آب 2021)، ان "عملية الضبط، التي نفذت من قبل فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين؛ بناء على مذكرة ضبط قضائية، والفريق الذي انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في صلاح الدين تمكن من ضبط معاون مدير الدائرة متلبسا بالرشوة".

وأضاف البيان، ان "المتهم قام بمساومة أحد المراجعين وطلب مبلغا من المال لقاء إنجاز معاملته"، لافتا إلى أن "الفريق تمكن من ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الرشوة الذي تم ضبطه بحوزته".

واشار الى انه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، الذي قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة ( 307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".

ويشار إلى أن المادة ( 307) نصت على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعدا بشيء من ذلك؛ لأداء عمل من أعمال وظیفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظیفة.

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