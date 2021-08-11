الديكور، نبض العرض الأول في المسرح - فاضل خليل

2021/08/11 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاضل_خليل صار بحكم المتفق عليه فنيا وعلميا ـ وحسب التجارب المسرحية العديدة محليا وعالميا ـ بأن الديكور المسرحي والاضاءة المسرحية، هما الركنان الأهم في العرض المسرحي بل ويأتيان بالمرتبة الأولى من حيث الأهمية في عملية الابداع والتكامل الفني في العرض المسرحي.



بل والأهم من ذلك، انهما اذا ما التقيا وكان الممثل الديناميكي المحرك لأجزاءهما، شكلا حتما ما نتعارف عليه اليوم بـ (السينوغرافيا).



وحيث أن كلاهما (المنظر و ......





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