المحجر مجموعة محمد خضير القصصية الجديدة - سلام إبراهيم

2021/08/11 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سلام_إبراهيم رؤية و أسلوب الكاتب وطبيعة المادة الخام 1- المقدمة أفكار الكاتب حول نصوص كتابهيقدم القاص العراقي محمد خضير لمجموعته القصصية الجديدة توطئة لنصوصه الستة التي تضمنتها المجموعة، تحت عنوان "توازيات وتقاطعات "قصص تشرين" يقدم في مقطعها الأول وصفاً للمتظاهرين في ليلة داجية من تشرين 2019 في مركز البصرة، فيسجل ملاحظات تشبه رؤوس النقاط تحيله إلى تأملات تجعله يتأمل المفردة و ......





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