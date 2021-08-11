بهدف التشجيع على التلقيح.. ألمانيا تتخذ اجراء مفاجئ بشأن فحوص كورونا المجانية

2021/08/11 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قررت الحكومة الألمانية والمقاطعات، الثلاثاء، وقف إجراء فحوص كوفيد-19 السريعة المجانية اعتبارا من 11 تشرين الأول/ أكتوبر بهدف إعادة إطلاق حملة التلقيح التي تشهد تباطؤا.

لكن مجانية الفحوص ستبقى سارية للأفراد غير القادرين على تلقي اللقاح لأسباب طبية، وللنساء الحوامل أو الأطفال، وذلك بحسب النص الذي تم تبنيه خلال اجتماع بين المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء الحكومات الإقليمية الـ16.

ويأمل قادة ألمانيا في أن يشجع ذلك الناس على تلقي جرعات لقاحات كوفيد-19 لأن من لم يتلقوا التطعيم سيتعين عليهم حينها دفع مقابل الفحوص اللازمة لدخولهم المطاعم المغلقة والمشاركة في المناسبات الدينية والفعاليات الرياضية في الصالات المغطاة.

وفي فرنسا المجاورة، قفزت التطعيمات بعد أن كشف الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطة تقضي بأن يحمل السكان تصريحا صحيا للمشاركة في كثير من الأنشطة اليومية رغم أن الخطة تسببت في مظاهرات حاشدة.

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