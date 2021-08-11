تعرف على حجم جرعات لقاح كورونا التي اعطيت حول العالم

2021/08/11 | 15:19 - المصدر: بغداد اليوم

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أظهرت بيانات جمعتها وكالة بلومبرغ للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس «كورونا» المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.48 مليارات جرعة.

وكان أحدث معدل للتطعيم حوالى 8.



44 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في سبعة أيام.



وبلغ عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس «كورونا» 203.4 ملايين حالة و4.3 ملايين حالة وفاة.

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