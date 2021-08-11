النزاهة تضبط مسؤولا كبيرا في عقارات الدولة بصلاح الدين متلبسا بالرشوة

2021/08/11 | 15:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت هيئة النزاهة، عن ضبط مسؤول كبير في دائرة عقارات الدولة بمحافظة صلاح الدين متلبساً بالرشوة.وذكرت النزاهة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان فريق عمل مكتب تحقيق النزاهة في صلاح الدين، ضبط معاون مدير دائرة عقارات الدولة في المحافظة متلبسا بالرشوة".واضافت :" ان المتهم قام بمساومة احد المراجعين وطلب مبلغا من المال، لقاء انجاز معاملته"، مشيرة إلى" أن الفريق تمكن من ضبط المتهم بالجرم المشهود أثناء تسلمه مبلغ الرشوة الذي تم ضبطه بحوزته".وتابعت انه :" تم تنظيم محضر ضبط أصولي وعرضه رفقة المتهم على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين، الذي قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)".يذكر أن المادة (307) تنص على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنین أو بالحبس والغرامة على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغیره عطیة أو منفعة أو میزة أو وعدا بشيء من ذلك، لأداء عمل من أعمال وظیفته، أو الامتناع عنه، أو الإخلال بواجبات الوظیفة./انتهى7

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