جهود متواصلة لاقناع اوديشو بالبقاء مع الصقور

2021/08/11 | 15:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار

أكدت إدارة نادي القوة الجوية الرياضي تمسّكها بمدرب فريق الكرة ايوب اوديشو، على قمة الهرم التدريبي لقيادة الصقور، بعد اعتذاره عن تكملة مشواره بسبب حالته الصحية وحاجته لإجراء عملية جراحية .

وقال عضو الهيأة الادارية لنادي القوة الجوية علي زغير، إن" الادارة لم تفاتح اي مدرب لخلافة اوديشو لغاية الآن"، مبيناً أنه" مازالت هناك اتصالات بالمدرب للعدول عن قراره ولدينا امل كبير في ذلك".

واضاف زغير " الادارة عقدت اجتماعاً، وتم فيه الاتصال بالمدرب وعرضنا عليه التريث بقراره لحين تحسن حالته الصحية والاعتماد على مساعدية في الفريق بحسب المنهاج الذي يضعه لهم "، لافتاً إلى أن " المحاولات مستمرة لاقناعه حتى وأن تأخر الأمر لشهرين ولم يتمكن من حضور كأس السوبر".

وتابع زغير :" ابلغنا المدرب عن معسكر بيلاروسيا الذي سيقام في الخامس والعشرين من الشهر الحالي سيكون بقيادة الجهاز الفني المساعد على أن يلتحق بالمعسكر حال تحسن صحته، لكنه لم يقتنع بذلك مفضلاً ترك الفريق واعطاء فرصة لمدرب آخر كون النادي مقبلاً على استحقاق آسيوي".

وأشار زغير الى أن" هناك تحركات للتعاقد مع محترفين جدد ومنهم مهاجم أردني والتفاوضات مستمرة للوصول الى اتفاق نهائي مع اللاعب".

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