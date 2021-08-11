عاجل | مراسلنا في ديالى: مفارز البلديات تعرضت لإطلاق نار اثناء رفع التجاوزات

2021/08/11 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

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مراسلنا في ديالى: مفارز البلديات تعرضت لإطلاق نار اثناء رفع التجاوزاتمراسل التغيير: لا إصابات في حادث إطلاق نار على مفارز البلدية في ديالى

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