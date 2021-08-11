استشهاد 5 من القوات الأمنية خلال محاولة تفكيك عتاد في قضاء بيجي

2021/08/11 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد 5 من القوات الأمنية خلال محاولة تفكيك كدس عتاد في صلاح الدين.

وقال مصدر امني إن ثلاثة منتسبين من قيادة عمليات صلاح الدين واثنين من شرطة الطاقة سقطوا ضحايا خلال تفكيك كدس عتاد في قضاء بيجي.

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