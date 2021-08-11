وزير الخارجية فؤاد حسين يلتقي نظيره الباكستاني في إسلام أباد

2021/08/11 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، وصول وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين الى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وخلال الزيارة، التي بدأت صباح الأربعاء، التقي حسين نظيره الباكستانيّ مخدوم شاه محمود قريشي في إسلام آباد، وبحثا سُبُل تعزيز، وتطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في المسائل ذات الاهتمام المُشترَك.

ومن المنتظر أن يسلم الوزير، دعوة رسمية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للرئيس الباكستاني بشأن حضور اجتماع قمة دول جوار العراق المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي.

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