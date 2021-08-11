اجتماع أمني موسع حول تأمين الزائرين خلال شهر محرم في كربلاء

2021/08/11 | 15:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم مناقشة مستجدات الوضع الأمني بالتزامن مع ذكرى (زيارة عاشوراء) وشهر محرم الحرام وتأمين ‏الحماية اللازمة للزائرين.

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