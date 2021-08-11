السعودية: أحكام قضائية في قضايا الفساد

2021/08/11 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بصدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية التي باشرتها خلال الفترة الماضية، في إطار حملة يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن من بين الأحكام الصادرة إدانة محافظ إحدى المحافظات بالرشوة والاختلاس.

وصدر حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 25 ألف ريال (6666 دولار).

كما جرت إدانة أحد منسوبي شرطة إحدى المناطق بتهريب موقوفين، والإخلال بواجبات وظيفته نتيجة وساطة، والتزوير وتستره على متهمين هاربين وبيانات طالب الوساطة منه، وصدر حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 60 ألف ريال.

وصدر حكم بإدانة مدير إدارة نزع الملكيات بأمانة إحدى المناطق بالرشوة والتزوير وغسل الأموال وصدر حكم عليه بالسجن لمدة 11 سنة ودفع غرامة مالية.

وجرى كذلك إدانة قاضٍ بالرشوة وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 300 ألف ريال.

وتمت إدانة ضابط برتبة رائد يعمل مديرا لإسكان أحد المجمعات السكنية التابعة لوزارة الداخلية بطلب وأخذ عطية بطريقة غير مباشرة واستغلال نفوذه الوظيفي، وصدر حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ودفع غرامة مالية بمبلغ 20 ألف ريال.

وكثفت السعودية خلال السنوات الماضية حملتها لمكافحة الفساد، في وقت يسعى فيه ولي العهد لتنويع اقتصاد البلاد وجعله أقل اعتمادا على النفط.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أمس الأول الاثنين إيقاف 207 مواطنين ومقيمين في قضايا إدارية وجنائية بينهم موظفون من 11 وزارة، والتحقيق مع 461 متهماً.

وذكرت أن “الموقوفين متورطون بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير”، مشيرة إلى” أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء”.

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