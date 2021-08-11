ضبط مواد مخدرة وإفشال محاول إدخالها البلاد

2021/08/11 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

تمكن منفذ زرباطية الحدودي اليوم الاربعاء ، من ضبط مسافر أجنبي بحوزته (848) حبة مخدرة، بالتعاون مع مفرزة مكافحة مخدرات.

وتم ضبط الكمية الموزعة على شكل أشرطة وعلب قبل دخول صالة المسافرين للمنفذ وإحالة المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه

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