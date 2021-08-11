2021/08/11 | 16:11 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 11 أغسطس 2021 | 03:57 مساءً | عدد القراءات : 17

تعرّف على موقف كورونا في النجف

اعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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