بعد استبدال ممرضة حقن لقاح كورونا بمحلول ملحي..أكثر من 8000 شخص في ألمانيا بحاجة للتطعيم مرة أخرى

2021/08/11 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدوافع مناهضة للتطعيم ضد كوفيد-19، قامت ممرضة ألمانية باستبدل لقاحات فيروس كورونا بمحلول ملحي بشكل احتيالي، وفقًا لما أعلنه مسؤولي الصحة في ألمانيا.

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