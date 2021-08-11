محاكمة قاضي إعدامات إيران تتواصل.. ومظاهرات لأسر الضحايا

2021/08/11 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لليوم الثاني تتواصل في السويد، محاكمة القاضي الإيراني حميد نوري في محكمة بستوكهولم بتهم ارتكاب جرائم حرب وقتل عمد في قضية إعدامات عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين.

وعرض الادعاء السويدي فتوى الخميني بالإعدام في قاعة المحكمة، بينما لم تبدأ المحكمة بعد لسماع أقوال الشهود.

وشهد محيط المحكمة مظاهرات لأسر ضحايا هذه الإعدامات رافعين لافتات وصور لذويهم الذين قضوا بإعدامات الثمانينيات المتورط فيها الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي.



ويواجه حميد نوري المشارك في إعدامات 1988 تهم عديدة، أهمها: الجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي والقتل مع سبق الإصرار، لدوره في تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد آلاف السجناء السياسيين بسجون إيران في الثمانينيات.

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