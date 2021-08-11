نسبة الملقحين بلغت 8% والصحة العراقية تعد خطة لتوسيع منافذ اللقاح

2021/08/11 | 16:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة، قرب الانتهاء من إعداد خطة جديدة تتعلق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما أكدت أن عدد اللقاحات المتعاقدة عليها ستغطي ثمانين بالمئة من المستهدفين.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تشمل تكوين فرق ميدانية سواء للوزارات أم استثمار العيادات المتنقلة أم حتى الفرق الجوالة لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من التلقيح حتى نهاية العام، منوهاً الى إن نسبة الملقحين بلغت 8 ثمانية بالمئة.

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