وزير الشباب يؤكد ضرورة فرض اللقاح على الجماهير المشاركة في الانشطة الرياضية

2021/08/11 | 16:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاربعاء، ضرورة فرض اللقاح المضاد لفيروس كورونا على الجماهير المشاركة في الأنشطة الرياضية في العراق.وقالت لجنة الصحة والبيئة النيابية في بيان تلقاه “المركز […]

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