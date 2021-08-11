2021/08/11 | 16:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن وضع خطة للسيطرة على زخم إصابات كورونا، فيما أشارت إلى فتح 76 منفذاً تلقيحياً في المحافظة.وقال مدير عام الدائرة خضير خلف شلال، في تصريح صحفي، إن “الاستهانة بإجراءات الوقائية من حظر تجوال أو منع تجمعات مثل الفواتح والأعراس والمسابح، أدت إلى زيادة الإصابات الحرجة الشديدة الموجودة […]

ظهرت المقالة صحة الأنبار تعلن امتلاء بعض المراكز بالحالات الحرجة لمرضى كورونا أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الأنبار تعلن امتلاء بعض المراكز بالحالات الحرجة لمرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الأنبار تعلن امتلاء بعض المراكز بالحالات الحرجة لمرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).