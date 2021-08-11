فورة دم - صبحي البدوي

2021/08/11 | 16:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صبحي_البدوي المقدمةالصراع العائلي او تناحر العلاقات في الشارع الفلسطيني يزداد حدة بشكل مستمر .



اجتهادات مختلفة تناولت هذا الموضوع مبرره هذا السلوك لضعف الروابط الاجتماعية وما ينتج عنها من تفكك تدريجي في الفضاء الاجتماعي العام.



في المقابل يشهد الشارع اصوات اخرى تناشد بضرورة التماسك الاجتماعي كاستجابة لعواقب التغيرات الهيكلية الناتجة عن تفكك الروابط الاجتماعية.



في التقليد الاجتماعي اعتبر دوركهايم التماس ......





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