المرور تقدم تسهيلات في اصدار اجازة السياقة بهذه المحافظة

2021/08/11 | 16:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، عن تقديم التسهيلات في اصدار اجازة السياقة لمواطني محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان صحفي، إنه “استنادا لإحكام المادة (47/ثانيا/ه) والمادة (1/ ثامن عشر) من قانون المرور رقم (۸)لسنة ۲۰۱۹ ، وبالنظر لما مرت به محافظة نينوى من ظروف صعبة اثناء سيطرة عصابات داعش الارهابية عليها وتوقف اصدار وتجديد اجازات السياقة في مديرية مرور نینوى لفترة طويلة ولتقديم التسهيلات في اصدار اجازة السياقة لمواطنيها بكل حرية وانسيابية تقرر منح المواطنين من سكنة المحافظة الحرية في إصدار إجازة السياقة في أي موقع إصدار إجازات السياقة سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى التابعة”.

وأضاف البيان، “لمديريتنا ممن يمتلكون (بطاقة سكن محافظة نينوى والاقضية والنواحي) التابعة لها وذلك لتخفيف الزخم الحاصل على مديرية مرور محافظة نينوى في إصدار إجازات السياقة بالإضافة إلى تمكين المواطن من سكنة محافظة نينوى الحصول عليها بكل سهولة في أي محافظة يرغب بإصدارها من توابع مديريات مرور المحافظات ماعدا مديريات المرور التابعة لإقليم کردستان وفق الضوابط والتعليمات كونها تعد وثيقة رسمية تصدر من مديرية المرور العامة استنادا لإحكام المادة (1/ ثالث والعشرون) من قانون المرور اعلاه”.

وبينت المديرية، أن “الحجز سيبقى إلكترونياً للمواطنين الراغبين في اصدار اجازات السياقة من مديرية مرور نینوی فقط لامور تنظيمية”.

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