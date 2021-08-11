2021/08/11 | 16:42 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 11 أغسطس 2021 | 04:29 مساءً | عدد القراءات : 18

جهة حكومية تنهي إستعداداتها للمشاركة في زيارة العاشر من محرم

أنهت وزارة النقل/ الشركة العامة للنقل البري، الاربعاء، استعداداتها للمشاركة في زيارة العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الامام الحسين وآل بيته وثلة من اصحابه (عليهم السلام).

وأكد مدير عام الشركة رئيس مجلس الادارة مرتضى كريم الشحماني /موازين نيوز/، انه تنفيذآ لتوجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي بمشاركة جهد الوزارة البري وتسخيره لخدمة الزائرين.هيأت الفرق الفنية في الشركة (40) عجلة أشوك لايلند اضافة الى تهيئة المفارز الفنية المرافقة للاسطول للمساهمة في نقل الزائرين وتخفيف الزخم وفك الاختناقات أوقات الذروة .



وعلى ذات الصعيد توشحت اروقة الشركة بمعالم الحزن والسواد بنشر لافتات التعزية والمواساة احياءً لمراسم العزاء، فيما اقامت شعبة الخدمات الادارية سرداقاً يقدم الطعام والشراب للمنسوبين والمواطنين لخلق عامل وحدوي من خلال المشاركة العامة لمواساة أهل البيت عليهم السلام كشعيرة إعتادت عليها الشركة منذ أعوام خلت.

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