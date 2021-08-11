ميسي لـCNN: باريس سان جيرمان

2021/08/11 | 16:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ليونيل ميسي في مقابلة مع مراسلة CNN أماندا ديفيز إن باريس سان جيرمان هو “المكان المثالي” بالنسبة له للفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى، وشدد ميسي على أن كلًا من طموحاته وطموحات ناديه الجديد تتوافق - الفوز باللقب الذي استعصى على باريس سان جيرمان حتى الآن والذي فاز به ميسي نفسه في 4 مناسبات.

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