شجار بالاسلحة البيضاء بين شقيقين بسبب المال في ذي قار

2021/08/11 | 16:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الاربعاء، بطعن أحد الاشخاص شقيقه بالسكين اثر خلاف على مبلغ مالي في قضاء النصر شمالي مدينة الناصرية.

وقال المصدر لـNRTاليوم، (11 اب 2021)، ان "شجارا اندلع بين الشقيقين المدعو ( ط ح ك) تولد 1995 وأخيه المدعو ( ح ح ك) تولد 1990، بسبب خلاف عائلي سابق على مبلغ مالي".

وأوضح، ان "المدعو (ط ح ك) قام بطعن أخيه المدعو (ح ح ك) بالسكين في منطقة البطن وبكتفه"، مبينا ان "الاخير يطلب الشكوى ضد أخيه".

وأشار المصدر، إلى انه تم "نقل (ح ح ك) إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج اللازم".

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